Así es la sucia campaña anti-Ramos que nunca se dio con Piqué o Payet

Lo que hay que dejar bien claro es que todo esto se está montando porque es el Real Madrid y porque los blancos le ganaron la final al Liverpool. Si hubiera sucedido la misma jugada pero hubieran ganado el partido los ingleses no se estaría hablando ni la cuarta parte de la acción ¡Se les ve el plumero!, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



Para que nos hagamos una idea de la ‘mafia’ a la que nos enfrentamos los madridistas tomemos dos ejemplos. El primero es de hace bien poquito. Clásico Barcelona-Real Madrid, sin nada en juego en lo que a la Liga se refiere más allá de la honrilla. En ese partido, Piqué lesiona el tobillo de Cristiano Ronaldo a tres semanas de jugarse la gran final de la Champions, el partido más importante del año ¿Alguien teorizó sobre las intenciones de Piqué en esa acción? No se escuchó a los mismos ‘pagafantas’ que ahora lloriquean y meten mierda contra Ramos decir que el catalán fue a lesionar al portugués para, de esta forma, evitar que jugara la final de Kiev.

Razones hay de sobra para pensar que Piqué pudo haberse ahorrado la patada al tobillo de Cristiano Ronaldo. La primera y más evidente es que el gol estaba ya cantado, no había ninguna forma de que el culé pudiera impedir el gol del crack del Real Madrid. Se lanzó al bulto y cazó a CR7. Es obvio que pudo haberlo evitado, ¿por qué no lo hizo? Y lo que es más importante, ¿por qué no se montó la misma campaña contra Piqué que la que se está montando ahora mismo contra Ramos? Porque uno es culé y el otro madridista. Es así de simple y así de triste.

Otro ejemplo bastante reciente lo tenemos en la pasada final de la Eurocopa. Otra vez el perjudicado fue Cristiano Ronaldo, que tuvo que abandonar la final del torneo por una entrada de Payet que, descaradamente, fue a hacerle daño. Tampoco se montó contra el francés la que se está liando ahora mismo contra Ramos ¿Es que Payet no se cargó al mejor del mundo por una acción violenta que debió haberse ahorrado? Como fue Cristiano el perjudicado no pasó nada, todos lo dieron por bueno. Si llega a ser Messi el que se tiene que marchar de una final porque alguien le lesiona…tenemos gresca para 10 años. Es la diferencia de trato tanto mediático como del entorno. Al Madrid se le tiene envidia por todo lo que gana, los demás sólo aspiran a las migajas que dejan los blancos. Así les va a todos ellos ¡Panda de segundones!

