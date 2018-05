Cristiano Ronaldo deberá elegir entre una multa millonaria o ir a la cárcel

Se considera delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, el hecho de eludir el pago de tributos, no declarar tributos, obtener indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales impropiamente. Para que el fraude fiscal se considere delito, la cantidad defraudada debe exceder de 120.000 euros. Se castiga con una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la suma indicada, según chabaneixabogadospenalistas.



¿Quién puede cometer delito fiscal?

El fraude fiscal es un delito especial, porque solo lo puede cometer quien está obligado por la norma tributaria. Por ello, puede ser sujeto activo tanto una persona física como una persona jurídica (una empresa), dependiendo de quién sea la obligada a pagar un tributo, practicar retenciones, etc. Engloba varias conductas: Eludir el pago de tributo s, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.

s, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.

o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales. Los Jueces incluyen también el ocultar de la Hacienda Pública elementos patrimoniales adquiridos ilícita o delictivamente, como por ejemplo, el “dinero negro” obtenido del tráfico de drogas, aunque esta conducta suele terminar siendo castigada por el blanqueo de capitales, que podría absorber la infracción fiscal.

Cristiano Ronaldo realiza un nuevo intento de llegar a un acuerdo con la Hacienda española para evitar la pena de cárcel y cerrar la investigación. El futbolista propuso pagar 14 millones de euros a la Hacienda Pública, que lo acusa de defraudar al fisco en 14,7 millones de euros, pero su oferta fue denegada. Finalmente, sumando multas, costas e intereses, la suma a afrontar alcanza los 28 millones de euros.

En ese sentido, el portugués tiene dos opciones: pagar la sanción antes del 15 de junio o afrontar un juicio después del Mundial. En el peor de los escenarios, el jugador se arriesgaría a una petición de no menos de 8 años de prisión. Esa es, por ejemplo, la pena que la Fiscalía pidió para el exfutbolista Xabi Alonso por un presunto fraude pero mucho menor, según RT.

Por su parte, el Real Madrid ya le ha dejado en claro a Ronaldo que no se hará cargo del coste del supuesto fraude. Según reporta AS, los motivos de la institución son de índole ético, ya que no servirían de ejemplo en futuros casos similares.

En junio del año pasado la estrella del club blanco fue acusado de crear, supuestamente, una estructura societaria para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen. El delito fue llevado a cabo de forma "voluntaria" y "consciente" entre 2011 y 2014, según la denuncia.

