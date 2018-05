Los mismos que critican a Ramos, tapan las ‘cerdadas’ de Suárez

Parece estar de moda menospreciar y faltar el respeto a un profesional como Sergio Ramos tras lo que ocurrió en Kiev con la lesión de Salah. Mientras el jugador habría confirmado no estar enfadado con el capitán del Real Madrid (fue un lance del juego y nunca hubo intencionalidad), otros se ensañan de un modo preocupante, según defensacentral.



Y es que parece que Ramos es el demonio en persona, cuando hay jugadores que han hecho cosas mucho peores, a más de un compañero y se han tapado. No hace falta pensar mucho para que salga un nombre: Luis Suárez. Un jugador que se caracteriza por jugar a otra cosa menos a fútbol cuando le vienen mal dadas y que no duda en morder si es preciso para confirmarlo (Chiellini puede dar fe de ello). Un jugador que ha dejado agujeros en los pies de compañeros con sus entradas (que pregunten a Filipe Luis) o que incluso reparte coces como contra el Alavés, donde Duarte se llevó un regalito del uruguayo, como si de un caballo se tratase.



Y es que la manipulación con la que se trata este tema es demoledora, porque los datos no mienten y es que esta temporada, Luis Suárez ha cometido más faltas que Ramos tanto en Liga como en Champions (Luis Suárez es delantero, no defensa). Cifras que deberían hacer pensar a aquellos que pretenden manchar la imagen de un jugador como Ramos, cuando tienen que lavar en su propia casa un trapo mucho más sucio.

VÍDEO DESTACADO: Así fue el codazo de Sergio Ramos a Karius que pocos vieron