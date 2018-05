¡Bombazo en el Real Madrid! Zinédine Zidane anuncia su marcha y deja a Florentino con el culo al aire

El francés Zinédine Zidane ha anunciado este 31 de mayo de 2018 de manera sorpresiva su adiós como entrenador del Real Madrid, después de dos temporadas y media en el banquillo madridista y nueve títulos conquistados. Un torpedo en la línea de flotación de un Florentino Pérez que se las traía muy feliz tras su tercera Champions consecutiva.

Florentino se ha limitado a decir que "la noticia me causó un gran impacto ayer, cuando me lo dijo. Cuando Zidane toma una decisión hay que respetarla".

El exjugador había llegado al cargo en enero de 2016 como sustitución del destituido Rafa Benítez y en su primer año logró conquistar la primera de las tres Liga de Campeones consecutivos de la entidad.

Al año siguiente, logró el doblete 'Champions'-Liga y firmó el histórico repóker de títulos en 2017, y en este último volvió a llevar al equipo a la conquista de su decimotercera Copa de Europa ante el Liverpool.

"El mejor recuerdo en el Real Madrid es cuando Florentino me trajo aquí. Es un sueño para mucha gente. Eso es lo más bonito. Hay muchas cosas, como haber ganado la Champions, pero lo máximo ha sido ganar la Liga. Lo peor ha sido perder el partido contra el Leganés"

"Hablé con Sergio para decirle lo que iba a pasar. Como capitán y como persona, ha sido un placer compartir tres años con él".

"No ha cambiado nada, es un desgaste natural. A lo mejor digo cosas que realmente no pienso. El día a día se acabó para mí. No estoy cansado de entrenar, pero es el momento para seguir ganando aquí".