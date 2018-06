James Rodríguez; el primer futbolista en lanzar su propia criptomoneda, el JR10

Naciones como Venezuela o Irán, además de iniciativas privadas en Chile, Israel o Rusia se han subido al coche de las criptomonedas. Ahora, lo está haciendo un famoso jugador de futbol: el colombiano James Rodriguez, según Victor Román, N+1.

El centrocampista del Bayern de Munich ha anunciado esta semana a través de sus redes sociales que ha llegado a un acuerdo con la plataforma de blockchain SelfSell para reforzar su valor de marca y convertirse en el primer futbolista en lanzar su propia criptomoneda, el JR10 Token. James dijo que espera “la iniciativa sirva para reflejar los valores de su marca personal y que le permita mayores posibilidades de interacción, para sentirse más cerca de sus seguidores y forjar relaciones más sólidas”.

La preventa fue el último 29 de mayo a 0.007 dólares cada moneda y la venta oficial estará disponible a partir del 12 de junio. Las personas que inviertan podrán disfrutar de benéficos exclusivos como pases a reuniones de clubes de fans y compras de objetos de colección. Sin embargo, se desconoce si la criptodivisa tendrá algún otro tipo de uso o recompensas asociada, además de apoyar al 10 de la selección colombiana.

"Unfortunately i have not been able to meet with everyone at BlockShow, but I want to share that JR10 Token will be officially launched on June 12. In future, we hope to create even greater surprises through JR10 Token! @self_sell" pic.twitter.com/h0M51QT2xy