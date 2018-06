Tras el adiós de Zidane, así queda la situación de cada jugador

Keylor Navas

El portero costarricense seguirá en el club aunque la salida de Zidane podría provocar que el Real Madrid si se ponga ahora en marcha para intentar firmar otro portero que aumente la calidad bajo los palos. Keylor quiere seguir siendo el portero madridista durante muchos años.



Kiko Casilla



Su salida parece clara aunque tenga contrato hasta el 30 de junio de 2020 sea quién sea el nuevo entrenador. Su ciclo en la 'Casa Blanca' parece ya agotado y Kiko buscará nuevas oportunidades en otro club.



Luca Zidane



El tercer portero esta temporada quiere marcharse para jugar. Podría continuar como tercer portero pero maneja ofertas para jugar en Primera o Segunda división la próxima campaña.



Dani Carvajal



Es el mejor lateral derecho y su continuidad está asegurada pese al cambio de entrenador. El Real Madrid podría fichar, eso sí, un nuevo '2' que aumente la competencia en la banda derecha.



Sergio Ramos



Con Zidane o sin él, el capitán es el jugador capital en el Real Madrid para seguir ganando Champions durante los próximos años.



Raphael Varane



El francés no ha estado todo lo brillante que esperaba esta temporada pero su continuidad está asegurada.



Marcelo



El mejor lateral izquierdo del mundo no se marchará del Real Madrid y seguirá siendo un jugador esencial clave para la próxima temporada.



Nacho Fernández



El '6' es un puntal en la plantilla por su polivalencia y constante compromiso. Su continuidad está asegurada.



Jesús Vallejo



El Real Madrid le busca una cesión para la próxima temporada



Theo Hernández



La idea del club es darle una nueva oportunidad el próximo año pero será el próximo entrenador quién decida



Achraf Hakimi



Si Odriozola acaba en el Madrid, el marroquí se marchará para jugar en el extranjero o en otro club de Primera División.



Casemiro



El mediocentro brasileño continuará la próxima campaña en el Real Madrid



Toni Kroos



El alemán ha sido un jugador clave durante la época de Zinedine Zidane y lo seguirá siendo en el futuro. Es uno de los mejores centrocampistas que hay en el mundo.



Luka Modric



El mejor centrocampista del planeta Tierra no tiene recambio y será siempre el faro del Real Madrid.



Isco



El malagueño puede ser el gran 'beneficiado' de la salida de Zidane. El malagueño podría tener todavía más más protagonismo en los onces iniciales a partir de la próxima temporada.



Marcos Llorente



El canterano tendrá que esperar a conocer al nuevo entrenador porque, hoy por hoy, es el único recambio natural que tiene Casemiro dentro de la plantilla.



Mateo Kovacic



El croata tiene ofertas de la Serie A pero quiere seguir la próxima temporada en el Real Madrid



Dani Ceballos



Dani Ceballos tiene casi decidida su salida del Real Madrid para jugar en el Real Betis la próxima temporada.



Marco Asensio



Más allá del que sea próximo entrenador madridista, Marco Asensio es un valor esencial para el Real Madrid en los próximos años. Intocable, según defensacentral.



Gareth Bale



La dimisión de Zinedine Zidane ha abierto un nuevo escenario para Gareth Bale. Para el francés, la continuidad del galés no era una prioridad y en Inglaterra se frotaban las manos. Con Pochettino o cualquier otro, su continuidad podría estar más próxima.



Karim Benzema



La clase del francés está por encima de todo y el Real Madrid no tiene la más mínima intención de desprenderse de uno de los héroes de la decimotercera.



Cristiano Ronaldo



Es el gran asunto que preocupa ahora al Real Madrid. Zidane y Cristiano estaban muy unidos y el adiós del francés podría ser el detonante definitivo para que el cinco veces Balón de Oro decidiera poner punto y final a su etapa en el Madrid.



Lucas Vázquez



Formado en la cantera del Madrid pero su explosión llegó en el Espanyol. Si Pochettino es el nuevo técnico, el gallego tendría mucho ganado con la llegada del nuevo técnico.



Borja Mayoral



La salida de Zidane no cambia nada su situación. Se marchará del Real Madrid.

VÍDEO DESTACADO: Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid