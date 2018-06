Los rusos le hacen una oferta "legendaria" a Cristiano

El club ruso Yeniséi, de la región de Krasnoyarsk, ha sugerido en broma al futbolista portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que se anime a trabajar con ellos.

El club fue fundado en 1937 como Lokomotiv Krasnoyarsk y pasó una temporada en la clase D del campeonato soviético de fútbol. En 1957 el club fue reintegrado bajo el mismo nombre en la zona del Lejano Oriente de la clase B. En 1968 el Lokomotiv fue renombrado Rassvet Krasnoyarsk y en 1970 Avtomobilist Krasnoyarsk. En 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, el club fue nuevamente renombrado y adoptó el nombre de Metallurg Krasnoyarsk.1​ Desde febrero de 2010 el nombre oficial del club es Metallurg-Yenisey (oficialmente el Metallurg fue excluido de la liga y se admitió en su lugar al club independiente Metallurg-Yenisey), según WP.​ En 2011 fue renombrado, simplemente Yenisey.

El mensaje en inglés publicado en la cuenta de Twitter del club va acompañado de un collage donde se comparan irónicamente las condiciones de vida del jugador, tanto en el Manchester United —donde militó entre 2003 y 2009—, como ahora en el Real Madrid, con las posibles ventajas que le esperarían si escogiera jugar con el Yeniséi. Entre ellas destacan un coche de fabricación rusa, ingresos en rublos y una casa más modesta que en el extranjero.

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj