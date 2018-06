¿Sabes por qué el Real Madrid está muy por encima del Barça?

13 títulos en fútbol por 12 del Barcelona



En estas cinco últimas temporadas, tanto en cantidad como en calidad, el Real Madrid ha superado al F.C Barcelona. Los blancos han conquistado una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, cuatro Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa. Por contra, el Barça tiene uno menos y, ante todo, solamente puede consolarse cómo ganador de la batalla en la Copa del Rey. Los azulgranas han sumado 3 Ligas, 2 Supercopas de España, 4 Copas del Rey, 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



El basket europeo y nacional es del Real Madrid



Si la diferencia en fútbol ha sido evidente en estas cinco últimas temporadas, si hablamos de baloncesto podríamos decir directamente que "no hay color". El Real Madrid ha ganado 11 títulos repartidos en 2 Ligas ACB-puede ganar la tercera esta temporada-, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 2 Euroligas y una Intercontinental. Mientras tanto, el Barça ha tenido que conformarse con las 'migajas' que ha ido dejando el Madrid de Laso: 1 Liga, 1 Copa y una Supercopa de España es el triste balance culé en el último lustro.



Sin conformismo, llegarán más triunfos



El Real Madrid no vive de la autocomplacencia. El club ya busca entrenador tras la salida de Zinedine Zidane, no se lame las heridas y sigue mirando hacia el futuro con optimismo. La plantilla es joven y está acostumbrada a ganar. Hay mimbres para seguir dominando en Europa y para recuperar la hegemonía en la Liga española. Mientras tanto, en Barcelona siguen rezando para que Messi les dure muchos años porque el día que la 'Pulga' se marche, los culés empezarán a llorar sin remedio.

