La Policía de Londres ha retirado los pasaportes a sus 'hooligans' más conocidos antes del Mundial de Rusia 2018

Hooligan es un anglicismo utilizado para referirse a los hinchas de nacionalidad británica que produce disturbios o realiza actos vandálicos (hooliganismo), que en ocasiones pueden derivar en tragedias como la acontecida en Heysel, según WP. Aunque el concepto destaca a partir de la década de 1960, ya en 1912 hubo que suspender un partido entre Liverpool y Manchester United debido al hooliganismo.

La Policía Metropolitana de Londres ha ordenado a 132 hinchas violentos entregar sus pasaportes para que no viajen a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. "Los fans sujetos a órdenes de prohibición que no entreguen sus pasaportes estarán perseguidos por la Policía y pueden ser arrestados si no cumplen con la petición", ha advertido la Policía en un comunicado.

Asimismo, oficiales de la Policía Metropolitana serán desplegados en el aeropuerto de Heathrow para "monitorear a los seguidores que viajen a Rusia para la Copa Mundial". "Queremos garantizar que ningún fan que sea sujeto a la orden de prohibición pueda viajar a través del aeropuerto Heathrow a la Copa Mundial para ver los partidos de la selección inglesa", ha afirmado el sargento Dave Hine, de la unidad de fútbol de la Policía.

