Marcelo: "Cristiano no es el dueño del Real Madrid; Neymar jugará con nosotros”

“Cristiano no es dueño del Real Madrid, es decir, que porque Cristiano esté en el Madrid, no significa que Neymar no pueda venir. Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid. El Real tiene que siempre buscar a los mejores jugadores. Un día Neymar jugará en el Real Madrid”, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

“Conozco a Sergio desde hace 12 años y es aburrido para la gente ver que hemos ganado tres Champions seguidas. Todo el mundo habla de por qué se batió al portero. Hay que valorar más los tres títulos que el Madrid ha conseguido por méritos propios. Se valora más un error del portero que los tres goles. El portero asumió toda la culpa”.

“Soy compañero de Firmino desde hace cuatro años. No voy a opinar sobre eso, pero tengo una interpretación. Puedes llamar idiota o no, pero tiene que haber un respeto sobre un compañero de profesión…”.

