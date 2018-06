¿Sabías que el libro de estilo de Guti se parece al de Zidane?

Si Guti aterrizara en el primer equipo, las novedades tácticas del Real Madrid con respecto al de Zinedine Zidane serían inapreciables. El '14' ha seguido la trayectoria del francés en el Madrid con mucha atención y sabe cuáles son los puntos fuertes y los débiles de la actual plantilla. Guti no renunciaría al balón, seguiría apostando por la presencia de dos laterales muy ofensivos y por un juego coral en el que Karim Benzema tuviera mucho protagonismo, según defensacentral.

Al ex madridista le gusta jugar con un nueve nato y con un segundo delantero que ayude a la construcción al centro del campo. Dada la gran calidad de los laterales madridistas, su Madrid tendría claro protagonismo de ataque por las alas. Isco, Modric, Kroos y Casemiro tendrían mucho 'ganado' para generar fútbol por dentro y habilitar las subidas de Carvajal y Marcelo.



Guti apuesta por la presión alta y por el dominio del esférico pero apostando siempre por la llegada y no por la excesiva pausa en el juego. Su Real Madrid variaría poco o nada. No tocar lo que funciona suele ser el mejor 'librillo' y él relevo de Zidane debería tener muy claro que cambiar de estilo y de forma de trabajar a estas alturas de la película, no sería la mejor de las noticias para el cuádruple campeón de Europa en los cinco últimos años.

VÍDEO DESTACADO: Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid