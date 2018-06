Esta es la lista 'sorpresa' del Madrid para el Mundial de Rusia

Gonçalo Guedes



El delantero del Valencia sigue estando en la lista de fichajes del Real Madrid. Guedes está en un momento de forma impresionante y será titular contra España compartiendo delantera con Cristiano Ronaldo. El Madrid suele firmar futbolistas que destacan en los mundiales y el luso está entre los favoritos. Guedes puede jugar de extremo izquierda, como mediapunta o incluso como delantero centro nato, según defensacentral.



Marcus Rashford

El extremo-delantero del Manchester United y de Inglaterra llega en plena forma al Mundial. Rashford le metió un golazo a Costa Rica en el último amistoso y promete ser un futbolista fundamental para los ingleses en este Mundial. Marcus formará delantera con Harry Kane y el Real Madrid le observará con detenimiento. Florentino Pérez y la dirección deportiva ven en él al nuevo Cristiano Ronaldo por su fortaleza física, disparo y capacidad goleadora.



Raphael Guerreiro



Lateral zurdo de 24 años del Borussia Dortmund, el ex del Lorient puede jugar también como interior izquierdo. El Real Madrid busca un '3' después del fiasco de Theo esta temporada. Guerreiro tiene un excelente golpeo de balón, sabe tirar faltas y maneja con mucha inteligencia las subidas al ataque. La secretaría técnica merengue se lanzará a por él si realiza un Mundial convincente.



Youri Tielemans



El fino centrocampista belga del Mónaco gusta mucho al Real Madrid. Con 21 años ha entrado por primera vez en una fase final del Mundial. Roberto Martínez no apostará por él como titular pero el mal momento de Witsel puede hacer que acabe encontrando hueco en la alineación titular. El Mónaco pagó 25 millones de euros al Anderlecht en 2017 y no le vendería por menos de 50 millones de euros.