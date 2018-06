Guti o Pochettino, ¿Quién es el favorito para entrenar al Real Madrid?

El mano a mano está servido, dos hombres y un destino: entrenar al Real Madrid. Se complementan en características que uno tiene y que el otro debe adquirir, por eso es tan complicado establecer quién está ahora mismo por delante del otro. A un lado, Mauricio Pochettino, al otro Guti...empieza el combate, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



Dentro de las virtudes que puede tener Pochettino la que más juega a su favor es la de experiencia, un entrenador contrastado en grandes ligas y que viene de hacer cosas muy buenas con el Tottenham. Además de tener siempre un perfil conciliador y que sabe escuchar al vestuario porque ha sido jugador, pero sin renunciar al carácter. El punto que juega en su contra no es otro que Daniel Levy, el presidente del Tottenham que no le deja marchar y hará todo lo posible por retenerle al precio que sea, tanto incluso que ni el Real Madrid se plantee ficharle.



Y es que hay otra contrincante en esta pelea, se trata de José María Gutiérrez 'Guti', un hombre de la casa y que conoce a la perfección el Real Madrid. Ese sería su gran punto a favor en relación a Pochettino ya que Guti sabe la exigencia de este equipo porque lo ha vivido en primera persona y conoce la presión que supone. Además en el vestuario sería tomado como un compañero más, ya que con varios de ellos compartió vestuario (algo similar a Zidane). Por su parte, lo que juega en contra es lo que hace fuerte a Pochettino: experiencia, ya que Guti sólo ha dirigido al Juvenil A del Real Madrid y no sabe lo que es tener a su cargo todavía a un gran toro como el Madrid. Dicho esto, si a día de hoy se tuviera que dar un ganador de este combate a los puntos, el factor Levy hace mucho daño...por lo que por un estrecho margen de un 55% el ganador sería Guti.

