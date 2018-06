El Real Madrid le pide a Neymar que haga de Modric

"Los españoles no son como los franceses. Ellos están en contra de PSG. Los periodistas españoles preguntan a personas que dicen que Neymar no está contento, bueno ... ¿Le preguntas a Cristiano Ronaldo si está contento en Madrid?", ha dicho Antero Henrique sobre los rumores en torno a Neymar, segun sport.

El periodista Tomás González, a través de su blog en ABC, ha desvelado una presunta conversación entre el Real Madrid y Neymar en la que el club blanco habría pedido al jugador brasileño que se pronuncie públicamente sobre su futuro. Si Neymar confiesa ante todo el mundo que quiere dejar el PSG, que no es feliz en la Ligue 1 y que quiere un nuevo desafío en su carrera deportiva, el Madrid tendría cómo trabajar, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



"Neymar quiere venir al Real Madrid. Su madre desea marcharse de París y fichar por el Real Madrid. Pero si la familia quiere conseguirlo debe tener el valor de decir que no está a gusto y que desea irse al campeón de Europa", ha desvelado el periodista, que recuerda los casos de Modric o Bale: "Bale y Modric se pusieron muy ásperos hasta que Daniel Levy les permitió marcharse del Tottenham. Eso es lo que ha de hacer Neymar si su objetivo es el Real Madrid. El club madrileño no puede actuar si el brasileño no demuestra antes a su presidente que quiere marcharse", explica.

De este modo, el Real Madrid estaría esperando ese gesto de Neymar para ponerse en marcha. Mientras eso no suceda, la operación se encuentra paralizada. Es evidente que cuando el río suena, agua lleva. Si el brasileño no deja de ser relacionado con el club blanco es porque hay verdadero interés en él, pero se trata de una operación muy complicada que sólo Neymar puede empezar a desatascar. Florentino Pérez haría el resto, pero no hace milagros y fichar al brasileño ahora mismo sería prácticamente eso...