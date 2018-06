¿Sabes cuánto pediría Roncero para dejar marchar a Cristiano?

Si hay uno que no se esconde a la hora de opinar sobre cualquier asunto, por peliagudo que sea en relación al Real Madrid es Tomás Roncero. El tertuliano de El Chiringuito opinó acerca de una pregunta que realizaron en el programa, una pregunta muy concreta: ¿Por cuánto venderías a Cristiano?, según defensacentral.



El futuro del portugués es un misterio, ahora tras el anuncio de Lopetegui como nuevo entrenador habrá que esperar acontecimientos y ver si finalmente se produce esa comparecencia de Cristiano tal y como mencionó al acabar la final de Kiev. En el caso de salir del club, aquel que lo quisiera debería poner la friolera de mil millones de euros (su cláusula de rescisión). Una cifra por la que Tomás Roncero no le dejaría marcharse y así lo confesó cuando se le planteó la pregunta: "Ni por mil millones, el mejor jugador de la historia de los últimos 40 años de este club no se puede vender. Sería como vender la casa de tu madre".



Roncero además fue reiterativo en su mensaje: "Me niego, yo viene cualquiera y le digo ¡¡qué no te lo vendo!!. Y vienen tres jeques y hemos sumado y mira: 950...¡¡que no!!, que no te lo vendo y ya está. Cristiano no se va de aquí". Más claro el agua.

