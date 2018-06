Terremoto en la Selección Española: Rubiales le corta la cabeza a Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid

Bombazo en la Selección Española de Fútbol. Julen Lopetegui acaba de ser destituido como seleccionador tras conocerse su fichaje por el Real Madrid una vez acabase el Mundial de Rusia.

Luis Rubiales, presidente federativo, tras una tensa mañana en la que incluso los jugadores se llegaron a amotinar para evitar que este se cargase al técnico, compareció en rueda de prensa pasadas las 12 de la mañana del 13 de junio de 2018 para anunciar que había decidido pulirse a Lopetegui.

Rubiales, sin rodeos, compareció en la concentración de la Selección Española de Krasnodar para anunciar la destitución de su seleccionador alegando que el motivo era su fichaje por el Real Madrid:

Aseguró que por encima del triunfo, están las formas:

E insiste en que no se han conservado las formas:

El Real Madrid busca a un entrenador y busca al mejor, es lícito, no voy a decir nada sobre eso. Pero el seleccionador mientras es trabajador de la Federación Española no puede hacer las cosas de esta manera. Me he enterado con una o dos llamadas cinco minutos antes del anuncio oficial. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión, no entro en cómo actúa uno u otro club.