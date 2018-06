Florentino da la cara por Lopetegui y deja con el culo al aire al trolero Rubiales

La primera idea de Florentino y Lopetegui

“Queríamos llevar a cabo tras el Mundial y tras una victoria de la selección esta presentación pero no ha podido ser. Estamos aquí con una gran ilusión que comienza para todos los madridistas. Es una satisfacción tener aquí a alguien que conoce esta casa, un magnífico profesional. Bienvenido Julen Lopetegui”, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

Primer 'zasca' a Rubiales

“El Madrid y Lopetegui habían alcanzado un acuerdo para trabajar juntos tras el Mundial y respetando las cláusulas de su contrato. La comunicación tenía que hacerse con rapidez, una muestra de transparencia y normalidad. No hay precedentes en los que un entrenador de una selección llegue a un acuerdo con un club tras el Mundial y que ese acuerdo haya sido considerado como un acto de deslealtad. Quienes mezclan ese acuerdo tienen un sentido patrimonial de las cosas que está superado en la España moderna. Llegamos a un acuerdo a las pocas horas”.



Segundo 'zasca' a Rubiales

“Comuniqué al presidente de la RFEF la decisión. Todo parecía normal, pero se fue transformando en una reacción de orgullo alimentada por los que quieren desprestigiar al Real Madrid. Se dio una respuesta injusta y sin precedentes. Muchos medios han dado fe de muchos casos de seleccionadores que tuvieron acuerdos con otros clubes, eso sí, ninguno era el Madrid”.



Tercer 'zasca' a Rubiales

“Nos cuesta comprender cómo este acuerdo puede perturbar al vestuario de la selección. Son jugadores profesionales y no les habría afectado en su rendimiento deportivo. No hay ningún argumento que justifique que Lopetegui no esté en el banquillo durante el Mundial con España. Lo sentimos”.



Cariño a Lopetegui

“Tenías dos sueños, convertir a España en campeona del mundo y entrenar al Real Madrid. Los millones de seguidores de nuestro club te lo van a agradecer con su cariño, también nuestros jugadores”.



La unión del madridismo ante los antimadridistas

“Por cosas como esta, es importante la unidad del madridismo. Hay que trabajar mucho. No practico el victimismo pero todos tenemos que hacer frente a aquellos que intentan manchar la imagen de nuestro club a pesar de estar viviendo una época espectacular de nuestra historia”.



Emociones de Lopetegui

“Has sido jugador y entrenador del Castilla y del primer equipo. Asumes la dirección de un equipo ganador. Hoy regresas a tu casa tras haber logrado la clasificación de nuestra selección para el Mundial. Lo has hecho sin conocer la derrota en el equipo nacional. Es un día repleto de emociones para ti, algunos contrapuestos porque soñabas con el Mundial”.



Hacer historia con Lopetegui

“Tenemos la satisfacción de contar con un grandísimo entrenador. Queremos seguir haciendo historia. Cumple uno de sus sueños, un gran desafío que pocos pueden afrontar. Vas a sentir el cariño y apoyo de todos. Darle la bienvenida a tu casa y al Real Madrid”.

