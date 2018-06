La foto de este hincha animando a Rusia se ha hecho viral en todo el mundo

¿Sabías que la Hinchada es un término creado en Buenos Aires (Argentina) que define a un conjunto de simpatizantes (denominados «hinchas» en Latinoamérica) de un determinado club deportivo?. Aunque se puede utilizar el término para referirse a toda la afición del club que se encuentra en el estadio presenciando el partido del equipo de un deporte en específico, según wp, su uso es más común para referirse a la parte de la afición que entona, en forma coordinada, cánticos de aliento, y despliega distintos tipos de banderas, sombrillas, etc. En varios países del mundo también es usual el lanzamiento al aire de globos, pirotecnia, rollos de papel (emulando serpentinas), papel trozado (emulando confeti), etc., para recibir al equipo cuando los jugadores salen al campo de juego a disputar el partido. No debe ser confundido con el término barra brava, que se refiere a grupos organizados violentos de fanáticos que se encuentran dentro de las hinchadas y las comandan.

La llamativa imagen de un hincha camerunés que asistió este jueves al partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita en el estadio Luzhnikí en Moscú ha conquistado Internet, según rt.

El hombre se pintó el cuerpo con los colores de la bandera rusa y escribió la palabra 'Rusia' en cirílico en su pecho, mostrando de esa forma su apoyo a la selección del país anfitrión del Mundial 2018.

El Mundial 2018 arrancó en Moscú este jueves con victoria de Rusia por 5-0 ante Arabia Saudita en el partido inaugural, que se disputó en el estadio Luzhnikí. Se trata de la segunda mayor goleada en un partido inaugural en toda la historia de la Copa del Mundo, desde que hace 84 años Italia le endosó un 7-1 a EE.UU. en la Copa del Mundo de 1934.

