Un triplete de Cristiano Ronaldo amarga el debut de España en el Mundial (3-3)

La verdad es que podía haber sido peor... y también mucho mejor. Un triplete de Cristiano Ronaldo amarga el debut de España en el Mundial de Rusia(3-3).

La Roja, tras el inaudito cisma con Julen Lopetegui, apeló al fútbol en su estreno ante la cruda selección portugesa, la campeona de Europa que capitaneaba un enorme Cristiano Ronaldo.

Ha sido el primer partido de Fernando Hierro como seleccionador español y ha aprobado con notable, pero se nos ha ido una victoria que estaba casi en la mano.

España fue capaz de remontar dos desventajas, pero el hat-trick del madridista equilibró su superioridad.

EL PARTIDO

Menos de tres minutos. Es lo que tardó el partido en romperse.

Ocurrió cuando Nacho Fernández, este 15 de junio de 2018 titular en la derecha por Carvajal (y por Odriozola), derribó en el pico del área a su compañero del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Dudoso en directo, el colegiado italiano Rocchi no dudó incluso después de recibir por el auricular indicaciones de los árbitros de vídeo.

El de Madeira no perdonó y marcó su primer gol ante España. Era el minuto 4 y peor no podía empezar la andadura mundialista de España y la de Hierro como seleccionador.

España se hizo con la pelota y Portugal se echó atrás para aprovechar las contras. Dos de ellas, llevadas por Guedes, hicieron zozobrar a la defensa española, pero Ramos y Alba las desbarataron. Y entonces, de la manera menos ‘española', llegó el empate. Diego Costa caza un balón largo, solo ante la defensa lusa.

El de Lagarto hizo un par de sus recortes, esos que parecen ejecutados con torpeza pero que son muy efectivos. El ariete del Atleti definió a la perfección y empató el encuentro.

Rocchi consultó una posible falta previa del 19 de la Roja, pero no lo anuló. España se vino arriba y unos instantes después del gol, Isco disparó al larguero y el balón botó sobre la línea.

Los jugadores españoles pidieron el uso del vídeo, pero Rocchi respondió rápido: su reloj no vibró, así que no hubo gol: en efecto, la pelota no traspasó la línea.

Los de Hierro se pusieron el traje de favorita y asumieron el mando del partido. Iniesta estuvo apunto de marcar el segundo con un tiro cruzado que se fue fuera por milímetros.

Pero cuando más cómoda estaba España y Portugal más necesitaba el descanso, llegó el jarro de agua fría. En una jugada sin aparente peligro, Guedes cede para Cristiano en la frontal y el tiro del luso, sin excesivo peligro, da en las manos de De Gea y entra en la portería.

Cantada del portero del Manchester United en el minuto 44. Tocaba volver a remar. Reacción de España.

El segundo tiempo empezó con España amasando la jugada y Portugal esperando el fallo para robar y salir a la contra. Por suerte para los de Hierro, apenas ocho minutos después de empezar la segunda parte, de nuevo niveló España.

Fue tras una falta de Moutinho que botó Iniesta, cabeceó Busquets y remachó a bocajarro Diego Costa, cerrando, además, el debate sobre la titularidad en la delantera.

La selección, subida a la ola buena, no tardó en tomar el mando. Una jugada por la izquierda acabó rebotando y llegando a Nacho que, desde fuera del área, soltó un latigazo que entró en la portería tras dar en el palo. En tres minutos, España daba a la vuelta al marcador en Sochi.

España, con Isco como timonel, no se descompuso e incluso Costa pudo lograr un triplete. Hierro dio entrada a Thiago y a Aspas para tener más control de la pelota. Dio resultado inmediato.

Pero con Cristiano Ronaldo enfrente, puede no servir de nada. Y en efecto: Piqué cometió una falta muy peligrosa sobre Cristiano cerca de la media luna.

El de Madeira la tiró perfecta y puso las terceras tablas en el marcador. Portugal, con mucho menos que España, empataba.

El último gol afectó mucho a España y espoleó a los lusos, que acabaron apretando de lo lindo y la Roja, este viernes de 'azul halo', achicando balones. Empate injusto que contentó más a los portugueses.