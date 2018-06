Mourinho: "David de Gea es mi chico, me duele decirlo pero él sabe que fue un mal error"

Jose Mourinho, 'The One', el 'Gran Mou', no se calla ni debajo del agua. Y como tampoco se corta un pelo, siempre deja titulares de impacto.

El entrenador portugués del Manchester United no tardó este 15 de junio de 2018 en opinar sobre la actuación de David de Gea en el partido de España y Portugal, que concluyó con un 3-3, gracías en buena parte a la estelar actuación de Cristiano Ronaldo.

"De Gea es mi chico, me duele decirlo pero él sabe que fue un mal error. Es un error que no comete con nosotros en el Manchester United ya que fue nombrado jugador de la temporada por actuaciones fantásticas. Pero eso le sucede a los mejores".

Notas del partido.

De Gea suspenso

Nacho bien

Pique bien

Ramos Notable

Alba bien

Busquets suspenso

Koke bien

Iniesta suspenso

Silva aprobado

Isco notable

Diego Costa sobresaliente — Manolo Lama (@lamacope) 15 de junio de 2018

.@juanma_rguez: "Si España NO SUMA los TRES PUNTOS es por una falta INNECESARIA de Piqué, no por De Gea" #ChiringuitoDeGea pic.twitter.com/QW7wMz6wvl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 de junio de 2018

El retratado que se han llevado los que hicieron en su día la campaña contra el Casillas de la selección y Keylor en el Madrid para colocar en ambos lados a De Gea no cabe en la pared, las cuevas están llenas. #chiringuitodegea pic.twitter.com/Xc10CvUXpo — El Castigador (@CastigadorY) 15 de junio de 2018