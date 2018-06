Brasil no perdona a Neymar: “Fue un auténtico desastre”

El esperado debut de Brasil ante Suiza en el calificado como ‘Mundial de Neymar’ no pudo ser más decepcionante. La pentacampeona iniciaba su camino en el Mundial 2018 con un tropiezo que desataba las críticas de un país entero. Y en el centro de ellas, como no podía ser de otra forma, estaba Neymar. La prensa brasileña atacó al jugador después de su primer partido en la cita mundialista, dado el estado de forma en el que está, según recoge Hugo Carrasco en okdiario.

El atacante del PSG no disputaba un partido oficial tras lesionarse en febrero, antes de la vuelta de los octavos de final ante el Real Madrid. En los amistosos previos a la cita mundialista, su nivel había estado a la altura de las goleadas de su selección. Su estreno en Rusia y el empate de la selección canarinha, dejó muchas críticas acerca del estado en el que ha llegado a la cita. La mayoría se centran en el individualismo del brasileño, al que muchos culpan severamente del resultado.

“Jugando de la manera en la que jugó es un futbolista vulgar”, señaló Osvaldo Pascual, periodista de Fox Sport Brasil, tras el encuentro. Además, añadió que “es incomprensible que Tite no le diera ni un solo minuto a Douglas Costa”. En la misma línea habló Arnaldo Ribeiro, de ESPN: “Neymar fue un auténtico desastre. No jugó nada y no produjo nada bueno para el equipo. Habría sido mejor sacar a Douglas Costa, que no sé aún por qué no jugó”.