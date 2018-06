El Real Madrid pone una condición a Hazard

Hazard es conocido por su creatividad, velocidad y habilidad técnica y es descrito como un «centrocampista ofensivo explosivo y frío que puede cambiar el juego con un cambio de ritmo o un regate», según wp.​​ ​ También ha sido descrito como un «magnífico pasador» y se ha ganado la aclamación de los críticos por su estilo de juego, el cual ha llevado a los medios, jugadores y entrenadores a comparaciones con jugadores tales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimović ,Luka Modriç y Kevin de Bruyn.

Pinta a verano largo en el futuro de jugadores que la próxima temporada no estarán en la Champions League y que son verdaderas estrellas mundiales. En el Chelsea el Real Madrid tiene varios objetivos que tras la cita de Rusia podrían optar a ser los nuevos fichajes del conjunto blanco de cara a la próxima temporada, según recoeg Carlos Muñoz en defensacentral.



Uno de ellos es el belga Eden Hazard, estrella del combinado de Stamford Bridge y también de una Bélgica que se encuentra en pleno Mundial. El jugador tiene claro que en el caso de salir del Chelsea, su destino sería el Real Madrid, un club al que desea ir desde hace bastante tiempo y el sentimiento es recíproco ya que el club tiene en muy alta estima a un Hazard que ha tenido varios guiños hacia el mejor equipo del mundo (Zidane era su ídolo, su padre reconoció el interés por ir al Madrid, no renovó con el Chelsea)...pero parece que habría puesto una condición indispensable para poder vestir de blanco: que la opción Neymar se desvanezca.



Si la operación del brasileño por el Real Madrid resulta totalmente imposible este verano, entonces Hazard podría llegar al conjunto blanco. La idea de no jugar la Champions pesa mucho y por esa razón, el astro belga no quiere esperar más. La pelota está ahora en el tejado de un Real Madrid que saldría ganando y perdiendo al mismo tiempo. Sí sale la opción de Neymar se ganará a un gran jugador y al mismo tiempo se perderá la de Hazard y viceversa.

VÍDEO DESTACADO: Eden Hazard