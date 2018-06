Antonella Rocuzzo, protagonista de la última polémica de la selección argentina

La esposa del delantero blaugrana está en el ojo del huracán después de que otra WAG, Eliana Guercio, mujer del portero argentino Sergio Romero, afirmara que Antonella Rocuzzo maneja a su antojo la alineación de la selección en base a sus gustos y caprichos personales, según informalia.

"Chao Roccuzzo, si para vos primero es la plata (dinero) y después la amistad. No me van a callar con plata ni con amenazas. La mujer de LM maneja todo, decide a quién sacar y a quién poner. Hay gente que de verdad siente la camiseta y hace todo para llegar al Mundial y viene una cornuda a inventar una lesión". Este es el mensaje que levantó la polémica y que, según la propia Eliana, no fue escrito por ella: "No tengo Instagram, tan sólo Twitter", afirmó en esta red.