España se enfrenta a la mejor selección de Asia

"Es de largo la mejor selección de Asia", aseguró el ahora entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, antes de que comenzara el Mundial de Rusia. El aviso del técnico vasco debe servir ahora a Fernando Hierro y sus pupilos en un partido que se antoja vital para España. Tras el empate ante Portugal, la Roja necesita sumar los tres puntos para seguir aspirando a la clasificación para octavos y sobre todo para seguir optando a hacerlo en la primera posición del grupo. Para conseguirlo, sólo vale ganar, segúnr ecoge Diego Vargas en defensacentral.



España saltará al terreno de juego conociendo ya el resultado de Portugal ante Marruecos, que juegan a las 14:00 horas. Una victoria lusa puede dejar fuera del Mundial definitivamente a Achraf Hakimi, que se enfrentará con Cristiano Ronaldo. Precisamente el canterano del Real Madrid ya sabe lo que es Irán, un equipo que trabaja de una forma brillante a nivel colectivo. Sin demasiada técnica pero muy capaz a nivel defensivo y en las acciones a balón parado. España necesitará un juego fluido y cometer pocos errores atrás si no quiere recibir un susto, a pesar de la superioridad del equipo de Hierro a priori.



Fernando Hierro ya anunció este martes que David De Gea seguirá siendo el portero de la Roja en la segunda jornada del Mundial de Rusia. A pesar del error que cometió ante Portugal, continúa siendo el mejor portero español del momento y son pocos los que ponen en duda que debe ser el titular: "De Gea va a jugar mañana. Tenemos confianza plena en él. Está entre los tres mejores porteros del mundo y será titular. No vamos a cambiar nuestro pensamiento por uno o dos errores que pueda cometer un jugador en un momento determinado", apuntó el seleccionador.



Por lo demás, se esperan pocos cambios en el equipo nacional más allá del debut de Dani Carvajal en el lugar de Nacho Fernández. El pepinero ya se encuentra en condiciones y Hierro sabe de la importancia que tendrán los laterales en un encuentro que Irán planteará como un cerrojo, más aún tras haber ganado en su debut. En clave madridista, Sergio Ramos e Isco continuarán en el once, en el que repetirán a su vez Piqué, Jordi Alba, Busquets, Koke, David Silva, Iniesta y Diego Costa.

