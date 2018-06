Lopetegui habla sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

Según publica OK Diario, Lopetegui ya ha hablado con el presidente del Real Madrid para pedirle que haga todo lo posible por resolver el futuro de Cristiano Ronaldo antes de que comience la pretemporada. Aunque parezca una obviedad, la realidad es que no se espera al portugués hasta al menos tres semanas más tarde que el resto de los componentes de la primera plantilla. El nuevo técnico quisiera saber en el momento de empezar a trabajar si su nuevo pupilo seguirá siéndolo o no, según defensacentral.



La situación en este momento parece estar enquistada. El delantero madridista exige una subida salarial que le coloque entre los mejor pagados del mundo. Cristiano considera que merece esa subida, teniendo en cuenta las cantidades que cobran otros futbolistas que hacen menos por sus respectivos clubes que él por el Real Madrid. La diferencia entre lo que pide el luso y lo que está dispuesto a pagar el Madrid es de 10 millones de euros, pero tanto el club como Lopetegui confían en que todo se resolverá pronto.



La presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia complica la situación, que puede alargarse más de la cuenta. Eso es lo que el nuevo mister madridista quiere evitar a toda costa. Le gustaría saber cuanto antes si puede contar con el mejor jugador del mundo o si tendrá que buscar en el mercado a los futbolistas necesarios para intentar cubrir su ausencia. El 16 de julio, por tanto, es la fecha límite.

