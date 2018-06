Neymar se siente ridículo tras las críticas a su 'spaguetti style' y cambia de peinado

Neymar Jr. se retiró cuando apenas habían transcurrido 10 minutos del último entrenamiento de Brasil. Su cara no decía nada, pero lo decía todo. Son muchos los que creen que la superestrella de la canarinha no está recuperado al 100% de su lesión, que aún tiene miedo a una recaída. Sin embargo, la noticia no está ahí, ni siquiera en los posibles cruces que tendría Brasil tras empatar en la primera jornada con Suiza. No, la noticia es el corte de pelo de Neymar, según El Español.

Siempre se ha atacado a la prensa deportiva por este tipo de noticias intrascendentes como el corte de pelo de tal o cual jugador, pero Neymar ha conseguido que su pelo sea la gran noticia del Mundial.

La estrella brasileña se presentó en Rusia con un peinado, digamos, peculiar. Tan peculiar que ha desatado una ola de críticas y burlas en las redes sociales. La más llamativa, la de Eric Cantona. Le Roi, como era conocido de jugador, se ha reído del brasileño bautizando su peinado como 'spaguetti style' y con una imagen elocuente en su programa de televisión en Francia.

