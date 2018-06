Patrice Evra: “Si Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo dile que no"

Patrice Latyr Evra (Dakar, Senegal, 15 de mayo de 1981) es un futbolista senegalés nacionalizado francés. Actualmente juega para el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, según wp.

Evra ha recordado un par de anécdotas divertidas sobre Cristiano Ronaldo que confirman el espíritu competitivo del delantero portugués del Real Madrid.

En declaraciones a ITV Sport, el jugador del West Ham aconsejó a cualquiera: "Cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo dile que no".

Contó que un día recibió tal invitación por parte de Ronaldo, con el que jugaba en el Manchester United.

Fue tras entrenar, por lo que Evra estaba muy cansado, y "sobre la mesa había solo ensalada, pollo y agua, pero nada de refrescos, y empezamos a comer y pensé que después habría carne, pero no hubo".

Al concluir la comida, el astro portugués se puso de pie y "comenzó a jugar con la pelota y me dijo que 'diéramos unos toques'", a lo que Evra expresó que primero quería terminar de comer.

"'No, juguemos a dos toques' y empezamos a jugar. Luego me invitó a nadar en la piscina […] Este tipo es una máquina, no quiere dejar de entrenarse", señaló Evra.