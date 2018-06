Este jugador marroquí critica a un árbitro del Mundial por admirar a Ronaldo y pedirle la camiseta a Pepe

La admiración. Esa fuerza, casi irresistible, que nos hace sentir una consideración especial hacia algo o hacia alguien a quien, en ocasiones, ni siquiera conocemos. Al admirar a alguien sentimos una mezcla de atracción y devoción. La admiración lleva a la perplejidad, al reconocimiento de unas cualidades que podemos llegar, incluso, a magnificar, según lamenteesmaravillosa.

“Bendito es quien ha aprendido a admirar, pero no a envidiar, a seguir, pero no a imitar, a alabar, pero no a adular, a liderar, pero no a manipular.”-William Arthur Ward-