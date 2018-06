Mundial de Rusia: La Argentina de Messi hace un ridículo sideral ante Croacia (3-0)

Una tortura. Con el tiempo casi cumplido, ya al borde del minuto 90, un buen contraataque sentencia el partido para Argentina y el drogota Maradona reza desde el palco del Estadio.

Rakitic manda a la lona a los once de Messi y pone el 3-0 en el marcador.

Un rato antes, tremendo gol de Modric desde el límite del área grande. Se la pasó de izquierda a derecha y el jugador del Real Madrid encontró el hueco entre los defensores argentinos con un gran disparo.

Argentina buscaba el empate, pero en medio de un gran desorden, angusti9ada por el 1-0 que les 'regaló' su propio guardamenta, en un intento de pase penoso.

Messi no apareció por lado alguno y la 'cagada' del portero Caballero pesó demasiado.

OPCIONES MÍNIMAS DE SEGUIR EN EL MUNDIAL

Tras perder con Croacia y de forma tan apabullante, Argentina queda con un punto y ya no depende de sí mismo para clasificar a octavos de final.

En el mejor de los casos, pasará como segunda, algo que hoy igual no parece sencillo aunque sí tiene chances.

Antes que nada, tiene que ganarle a Nigeria, y dependerá de cómo salgan Islandia-Nigeria este viernes 22 de junio de 2018 y del resultado del otro partido en el cierre.

Paradójicamente, el equipo Vikingo es el principal rival d ela albiceleste y para Messi y sus compinches es fundamental que los africanos ganen o al menos empaten con Islandia.

Las combinaciones que pueden clasificar a Messi y los suyos, siempre y cuando Argentina supera a los africanos:

1) que Islandia pierda los dos partidos o no sume más de dos puntos

2) que Islandia sume tres puntos y tenga peor diferencia de gol (hoy Argentina está en -3).

Si los vikingos, que van contra una ya clasificada Croacia, suman cuatro puntos en los dos partidos que les quedan, los argentinos quedan fuera sea cual sea el resultado que consigan contra Nigeria.

¿Qué necesita Argentina si este viernes gana Islandia: Los europeos quedarían segundos, con 4 puntos. La albiceleste estaría obligada a ganarle a Nigeria y esperar que Croacia le gane a Islandia y además superarlo por diferencia de goles, algo complicado porque Messi y sus muchachos están en -3.

Argentina dan pena ajena, no juegan a nada, no tienen ideas futbolísticas, no generan ocasiones y Messi no puede hacerlo todo. Sampaoli es un entrenador MEDIOCRE, Mascherano es un jugador ACABADO y Caballero no debe volver a jugar en su VIDA. pic.twitter.com/7nalK8oXim