La consagración de Luka y el ridículo de Messi

Una vez más, Leo Messi ha estado completamente desaparecido. El 'crack' del Barcelona no ha tenido la personalidad suficiente para tirar de una selección mediocre, que tiene un seleccionador sin grandeza que apuesta por la fuerza y la defensa antes que por el talento y que está al borde del fracaso en el campeonato mundial. La cara de Messi tras el golazo de Modric lo decía todo: Argentina está hundida y ni siquiera Messi puede sacarles del pozo, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



Croacia ya pudo adelantarse a los 5 minutos merced a una gran ocasión de Perisic pero Willy lo evitó con una gran parada. Argentina no creó apenas peligro, se ahogó en la medular y no pudo echar abajo el muro croata que se juntó con mucha inteligencia para no dejar espacio a los delanteros argentinos. Poco a poco, Modric y Rakitic fueron cogiendo el mando del partido y lograron llevar el partido a su terreno.



El tremendo error de Caballero fue la puntilla para los argentinos que acabaron desquiciados y repartiendo estopa por medio de Otamendi o Mascherano. Rakitic redondeó la fiesta culminando un regalo de Kovacic en una contra.Messi está a punto de fracasar en el Mundial gracias a otra actuación estelar de un madridista. Pero estén tranquilos, que desde Barcelona nos seguirán vendiendo que estamos ante el mejor jugador de todos los tiempos ¡No nos hagan reír!

