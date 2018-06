Sampaoli asume toda la culpa de la derrota de Argentina ante Croacia

Cometer errores es de lo más habitual y normal, todos los cometemos, pero dependiendo cómo actuemos ante ese error, creceremos y aprenderemos o nos quedaremos estancados. Hay dos maneras de actuar ante un fallo cometido: esconderlo o reconocer los errores para crecer, según lamenteesmaravillosa.

“Si no vas a reconocer los errores, no es justo que señales los errores ajenos”

Intentar esconderlo, culpar a otros o evadirlo. Actuar así trae malas consecuencias, porque no se aprende del fallo cometido y podría repetirse más veces, además, interiormente pueden quedar secuelas de autoculpa y frustración.

El técnico de la selección argentina dio a conocer sus impresiones tras la derrota por 3 a 0.

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, expresó su tristeza ante la devastadora derrota frente a Croacia este jueves. "No pudimos encontrar una solución que ayudara a Argentina a jugar bien, y en particular a Messi. Definitivamente siento dolor", expresó, según rt.

En sus declaraciones a los medios, Sampaoli aseguró que él es "el mayor responsable" del resultado: "Lo que sucede al equipo en relación a la merma en el nivel de los jugadores es culpa de que el proyecto no prosperó".

El seleccionador considera que no leyó el partido como correspondía y, aunque en el primer tiempo Argentina logró neutralizar al rival, a los albicelestes les "costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo [Messi]". Confiesa que les faltó "dominio posicional" para lograr más situaciones de gol.

"Hace mucho que como conductor de un equipo de fútbol no me tocaba un momento así. Y me tocó con la camiseta de mi país", agregó.