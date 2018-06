Caballero: "Pedir disculpas ganando y no hablando"

Cometer errores es de lo más habitual y normal, todos los cometemos, pero dependiendo cómo actuemos ante ese error, creceremos y aprenderemos o nos quedaremos estancados. Hay dos maneras de actuar ante un fallo cometido: esconderlo o reconocer los errores para crecer, según lamenteesmaravillosa.

Aunque el guardameta argentino confesó que quiere decirle "muchas cosas" a la gente, subraya que no es el momento. "No hay que hablar, hay que trabajar", según rt.



El guardameta argentino Willy Caballero se pronunció sobre el resultado del encuentro ante Croacia, en que su selección cayó derrotada 3 a 0.

"Son momentos muy duros que hay que vivirlos", aseguró Caballero en una breve conversación escrita para el programa de televisión argentino 'El diario de Mariana', emitido por el Canal 13.

El portero rehusó dar detalles sobre el estado anímico de la selección, destacando que "cualquier cosa que se diga se va poner en duda". Sin embargo, dejó en claro que "no hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Aunque Caballero confesó que quiere decirle "muchas cosas" a la gente, subraya que no es el momento. "No hay que hablar, hay que trabajar". Además, reiteró que la mejor forma de compensar al público por la actuación de la Albiceleste es "pedir disculpas ganando y no hablando".

