Los jugadores del Real Madrid arrasan en el Mundial; aunque no todos por igual

Jugadores que SUBEN en este Mundial

-Cristiano Ronaldo: El pichichi del torneo va de exhibición en exhibición. Sus cuatro goles lideran a Portugal de cara a meterse en octavos de final. Es el líder de su selección y el jugador al que todos quieren ver, a día de hoy el portugués es el máximo candidato a ser el máximo goleador de un Mundial que quiere a toda costa.



-Luka Modric: El croata viene de asombrar al mundo tras el partido contra Argentina con un partidazo que culminó con un golazo, posiblemente el mejor en lo que va de Mundial. Modric tiene a su selección ya clasificada para octavos y además como primera de grupo.



-Keylor Navas: Pese a que Costa Rica ha caído eliminada, la actuación del portero ha sido excepcional. Ante Brasil fue sin duda el mejor de su equipo y demostró con creces que merece ser el portero titular del Real Madrid.



-Isco: El malagueño se está echando a la espalda a la Selección Española en su primer Mundial. Cuando el partido está atascado, él siempre pide el balón y afronta el ataque de los de Hierro. Ha pasado por delante de hombres como Iniesta o Silva...le queda marcar su primer gol en un Mundial.



-Achraf: Con Marruecos eliminada, su presencia por primera vez en una Copa del Mundo quedará para la historia. El canterano jugó en el lateral izquierdo y aportó su versatilidad.



Jugadores que BAJAN en este Mundial



-Kovacic: El croata no ha aportado gran cosa de momento en los pocos minutos que ha tenido en el Mundial. Ha salido cuando el partido estaba en su fase final. Se espera que sea titular en el último partido de la fase de grupos de Croacia y tendrá una oportunidad para convencer a su seleccionador de que merece ser titular.



-Asensio: Todo el mundo sabe de la calidad del mallorquín, pero por el momento no ha podido demostrar nada en el Mundial. Debutó ante Irán para disputar los últimos minutos de partido y apenas tuvo incidencia en el juego.



-Kroos: A falta del segundo partido de la selección alemana, el primer partido de Kroos en la derrota con México no fue de sus mejores encuentros hasta la fase final del mismo.



-Lucas: El gallego fue titular ante Irán pero apenas aportó algo al partido y al ataque de España, en gran parte por el entramado defensivo del equipo de Queiroz. Se espera más de un Lucas que con el Real Madrid siempre es un revulsivo y marca la diferencia.

