El tremendo lío sexual del 'vicioso' Diego Costa con dos hermanas brasileñas a la vez

Diego Costa es único. El ahora indiscutible delantero centro de la Selección Española se está erigiendo como uno de los grandes salvadores del combinado nacional en lo que va de Mundial de Rusia.

En el terreno de juego, el 9 hispano brasileño derrocha carácter, pasión y contagia al equipo con su lucha.

Fuera del campo, en cambio, el rojiblanco guarda mil y un secretos. Hace unos años, no obstante, su vida personal saltó a los medios nacionales e internacionales por un lío amoroso con dos hermanas.

Corría octubre de 2013 cuando su ex novia, la brasileña Michele Zuanne, posaba como Dios la trajo al mundo en portada de Interviú.

Allí desvelaba los detalles de su relación con el bueno de Costa, jugador del Atlético de Madrid por aquel entonces. Ambos se conocieron en febrero de 2010 "en una fiesta en casa del futbolista José Antonio Reyes", compañero de Diego en el vestuario colchonero.

"Al principio él quería algo serio, yo creo que estaba enamorado de mí. Me trataba bien, me regalaba colonias, bolsos, me invitaba a fiestas, a cenar, a reuniones en su casa Pero yo le dije que no porque estaba loca. ¡Me gustaba mucho la fiesta!", rememoraba Michele.

La joven contaba que el delantero "era muy vicioso":

"Es muy divertido y fiestero. La verdad es que es un chaval muy majo. Me gustaba mucho. Me encantaban sus abdominales, sus brazos. Y me volvían loca sus piernas duras, afirma la brasileña que no duda en entrar en detalles más íntimos. Lo mejor es que tiene mucho aguante, más que en el campo. Es muy bueno, muy vicioso, le gusta todo. No podía quejarme".

Sin embargo, tras un año y medio de amor, todo se fue por la borda por un intento de infidelidad:

"Intentó enrollarse con mi hermana Naiana en una fiesta", aseguraba Michele, que decidió romper con el 9 de España.

Estas palabras de Michele en Interviú volvieron a la primera plana de los medios cuando Costa fichó por el Chelsea meses después. En agosto de 2014, los tabloides británicos se hicieron eco del lío amoroso del goleador y The Sun publicó en exclusiva una nueva entrevista a la joven brasileña...y a su hermana, Naiana, una azafata dos años menor. En esta ocasión, ambas atacaban a Diego con más crudeza.

Naiana recordaba cómo empezó el cortejo de Diego, novio de su hermana, hacia ella:

"Diego comenzó a venir conmigo mientras mi hermana estaba en vacaciones en Brasil por un mes. La primera vez fue en un restaurante brasileño en Madrid. Bailé con él y él comenzó a felicitarme por lo sexy que parecía. Me susurró al oído: 'Eres tan hermosa y te quiero en mi cama. Vayámonos de aquí a mi casa".

Poco después, Costa se le declaraba por teléfono:

"Algunos de sus textos decía: 'Eres hermosa, realmente te quiero, me gustaría dormir contigo'", contaba Naiana, que dijo que estuvo a punto de "cambiar" su número porque él le "molestaba tanto".

Al mes siguiente, en una fiesta, Diego lanzó su órdago:

"Había sido persistente toda la noche, diciéndome que soy hermosa y que desesperadamente quería irse a la cama conmigo. Estábamos en medio de un baile. Él había estado bebiendo mucho y me dijo: 'Sabes que realmente te apetece. No es un problema que yo sea el novio de tu hermana Michele, no tiene por qué saber de nosotros por ahora. voy a dejarla y salir contigo'".

Naiana, entonces, explotó contra Costa por lo que estaba haciéndole a su hermana:

"Seguí diciendo, 'No Diego, no. Yo respeto a mi hermana'. Grité frente a todos: 'Eso es suficiente Diego. Le diré que eres una rata sucia'. Aquella noche, ella llamó a Michele y le contó todo lo sucedido. Ella, tras una llamada cargada de lágrimas a un amigo, rompió con él:

"Trató de llamarme después, pero me negué a atender sus llamadas y no he vuelto a hablar con él desde entonces", finalizaba Michele.

En la actualidad, Diego tiene mujer y una hija, no obstante, apenas se conocen detalles sobre su vida amorosa.