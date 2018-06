Un comentarista egipcio muere de un infarto tras la derrota de su selección ante Arabia Saudita

Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano (muerte de un tejido por falta de sangre y posteriormente oxígeno), generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de ateroma, o por elementos externos (tumores que comprimen el bazo, por torsión de un órgano, hernia de un órgano a través de un orificio natural o patológico, etc). El infarto al miocardio se produce al taponarse una arteria que lleva la sangre al corazón. Si bien la mayoría de los infartos se originan por la obstrucción de una arteria (brazos, piernas, intestino, etc), los infartos pulmonares pueden ser de origen venoso por cuanto la sangre de la arteria pulmonar procede directamente de la circulación venosa a través de las cavidades derechas del corazón y es capaz de llevar un trombo desde las venas de las extremidades o abdomen a ocluir un bazo arterial pulmonar, según wp.

El exentrenador y comentarista egipcio Abdel Rahim Mohamed murió momentos después de la derrota de Egipto ante Arabia Saudita por 2-1 en el Mundial de Rusia 2018, informan medios locales, según rt.

Mohamed comenzó a sentirse mal en la sede de la televisión nacional egipcia en El Cairo, donde tenía programado hacer un análisis del partido. Según los informes, se sintió alterado durante y después del encuentro, debido a la mala actuación del equipo nacional. Su hijo lo llevó rápidamente a un hospital en el centro de la ciudad, pero el comentarista falleció poco después.

Inna lillahi wa inna ilaihi rajiyun.



Ex Zamalek player Abdel Rahim Mohd passed away due to a heart attack right after KSA scored its last second winner today. He was analyzing the game at 🇪🇬 TV. He was very excited during the last moments. pic.twitter.com/Nr3nWiCLWh