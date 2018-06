Vinicius se despide de Brasil: "Estoy preparado para jugar en el Real Madrid"

El Real Madrid o por lo menos los hinchas del club blanco están de enhorabuena. Vinicius Júnior se despidió de forma definitiva del Flamengo (Los jugadores del Real Madrid arrasan en el Mundial; aunque no todos por igual).

El joven crack brasileño salió en sala de prensa para despedirse de Brasil e inició su andadura como madridista (Filtran la foto de Neymar en el Real Madrid).

El 13 o 14 de julio de 2018 volará hacia la capital de España para incorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Así se despidió entre lágrimas el carioca:

Adiós entre lágrimas



"Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. Dejo a los seguidores del Flamengo felices y honrados. He hecho amigos que voy a mantener el resto de mi vida. Soy del Flamengo desde que era pequeño y hoy estoy aquí despidiéndome del club que amo tanto. Me las arreglé para realizar mi sueño aquí, en el Flamengo, para debutar con esta camiseta a nivel profesional y he podido terminar con mucha alegría y la gente gritando mi nombre"



¿Preparado para el Real Madrid?



"Siempre estoy preparado. Espero con ansias conocer a estos jugadores que van a estar a mi lado. Voy a jugar al Real Madrid. Estoy preparado para el proyecto que me ofrecieron. Voy a hacer todo lo que pueda para adaptarme lo más rápido posible. Sé a dónde puedo llegar y conozco mi potencial. Tengo mucho que agradecer a todos los jugadores que me ayudaron aquí, en el Flamengo. Y con el tiempo iré madurando más"



Su mayor miedo en la llegada



"Será la nostalgia por el Flamengo y Brasil. Voy a tratar de llevarme algunos amigos. Aunque mi padre bromea conmigo, me dice que no puedo llevarme a demasiadas personas (risas). Voy a tratar de divertirme y de ser feliz. Y espero que el Flamengo acabe el año con títulos."



Aprendizaje



"La gente de la base siempre me convenció de que tenían razón. Siempre he escuchado a todas las personas mayores. Tomaré todo el aprendizaje posible de la gente del Madrid. Sólo tengo que agradecer al Flamengo por haber hecho todo lo mejor para mí"



Futuro



"El Real Madrid solicitó que llegase cuando antes para adaptarme. Si me quedara aquí, podría retrasar mi crecimiento en el Real Madrid. El día que llegaré a España aún no está definido. Pero será entre el 13 y el 14 de julio"



Consejo de Diego, ex del Atlético



"Vivió allí y me dijo que es una buena ciudad para crecer"