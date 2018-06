Marco Asensio seguirá en el Real Madrid a pesar del ofertón del Liverpool

Marco Asensio no se moverá del Real Madrid. Ni club ni futbolista tienen la intención de escuchar ninguna oferta, por lo que no existe debate alguno.

Cada mercado de fichajes que pasa, las cantidades que se barajan son mayores. 50, 100, 120... Hasta los 180 que aseguran en Inglaterra que está dispuesto a pagar el Liverpool.

Lo cierto es que, a día de hoy, la cantidad no importa: el balear no quiere escuchar a ningún equipo que no sea el Real Madrid.

Es su sueño desde niño y está empeñado en triunfar en el Bernabéu. Ninguna oferta, por suculenta que sea, le hará cambiar en estos momentos de opinión.

Asegura Sergio Santos Chozas en 'AS' este 27 de junio de 2018 que en el Real Madrid están muy tranquilos porque su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros, tiene contrato hasta 2023 y no se plantean negociar un traspaso.

Es una cifra inalcanzable para cualquier club, pero aunque llegase, la voluntad de Asensio es la de permanecer en el club blanco durante muchos años.