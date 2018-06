Marcelo se lesiona a los diez minutos

Todo transcurrió muy rápido y además en su banda. Corría el minuto diez de partido cuando el colegiado que pitaba el Serbia-Brasil tenía que parar el juego por una eventualidad, Marcelo no podía seguir. Sin haber recibido ningún golpe ni nada, el lateral brasileño se veía obligado a abandonar el terreno de juego, según recoge Carlos Muñoz en defensacentral.



Se dirigió a la zona técnica para comunicarle a Tite que no podía seguir y se le veía con ciertas dificultades para poder caminar. Una situación que se acrecentó una vez abandonó el partido cuando apenas estaba empezando. Acompañado por varios miembros de los servicios médicos, Marcelo enfiló el túnel de vestuarios y dejó su sitio a un Filipe Luis que sin calentar entró al partido. Una baja sensible y muy importante para Brasil, pese a que el jugador del Atlético puede suplir al madridista, pero lo que aporta Marcelo en ataque no lo aporta Filipe.



Ahora habrá que esperar para ver cuál es el alcance real de la lesión o de las molestias que han impedido seguir jugando a Marcelo y en relación a eso, ver cuanto tiempo está de baja y como afecta eso en primera instancia a Brasil y en segunda instancia al Real Madrid.



La Federación Brasileña anunció minutos más tarde qué le pasó a Marcelo: sufrió un espasmo en la columna en una carrera, pero tras haber sido medicado se encuentra mejor.

