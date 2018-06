Esta reportera de Telecinco denuncia el acoso que sufren sus compañeras en el Mundial de Rusia

María Gómez es uno de los miembros del equipo que Telecinco y Cuatro han enviado a Rusia para la cobertura del Mundial 2018. La reportera suele firmar piezas de color sobre aficiones, pero en su última intervención adoptó un tono muy distinto para denunciar algo que por desgracia está siendo habitual durante la cita mundialista: el acoso a las mujeres periodistas, según huffingtonpost.

Gómez aprovechó una conexión para cargar con dureza contra estos comportamientos: "Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. Basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos, no somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos simplemente respeto".

La periodista, de hecho, reconoce que esos comportamientos lamentables han modificado su manera de trabajar: "Si recordáis, nosotras al principio hacíamos la conexión en la calle, pero dejamos de hacerla porque un día un listo se nos tiró encima a hacer lo que le ha pasado a una compañera colombiana, a una compañera alemana y a una compañera brasileña...". Pulsa aquí para ver el vídeo con la denuncia de la periodista de Telecinco.

VÍDEO DESTACADO: Esta reportera colombiana es acosada en una retransmisión en directo del Mundial