Las 13 expresiones futboleras que molan mucho y que deberíamos decir más

El Mundial de Rusia acaparará durante un mes las conversaciones, los telediarios y los grupos de WhatsApp, que se llenarán de jerga futbolera con palabras y expresiones como penalti, córner, rabona, fuera de juego, chilena, regate...

Sin embargo, existen muchas otras que le debemos a este deporte y que son perfectas para utilizar en multitud de situaciones cotidianas, según recoge Elena Santos en huffingtonpost.

Quizá no tengan un hueco en el diccionario pero seguro que más de una de estas 13 te representa:

1. Siuuuu

Significado: Celebración de gol que Cristiano Ronaldo realizó por primera vez en Estados Unidos contra el Chelsea. Según CR7, es un "sí" sin "u" y equivale a "sí, lo ha hecho", aunque tres años después la gente aún no sabe "cómo se dice".

Uso: Cuando aparcas a la primera en la peor hora del día en la zona más chunga de la ciudad y enfrente del sitio al que ibas sólo se puede exclamar: ¡Siuuuuuuuuuuuuuuu!

Por qué nos encanta: Porque es polivalente. ¿Que ligas? ¡Siuuu! ¿Que te suben el sueldo? ¡Siuuu! ¿Que te caen dos chocolatinas de la máquina de vending? ¡Siuuuu!

2. Pase de la muerte

Significado: Aunque antes designaba a otra jugada, comúnmente se conoce así a aquel pase a un compañero que, con sólo un toquecito, mete gol. Vamos, poner a huevo.

Uso: "No tenía ningún regalo para mi hermano pero mi madre, que me conoce, me hizo el pase de la muerte y le había cogido algo de mi parte".

Por qué nos encanta: Porque siempre se agradece recibirlo.

3. Special one

Significado: Fue lo primero que dijo Mourinho a la prensa al convertirse en entrenador del Chelsea en 2004: "No me llaméis arrogante, soy campeón europeo y creo que soy un tipo especial". La prensa inglesa lo convirtió en Special One, término que encantó a Pep Guardiola.

Uso: "No me cae muy bien, se cree que es el Special One".

Por qué nos encanta: Porque dependiendo de quién la use puede servir para endiosar o para tratar a alguien de manera despectiva.

4. Míster

Significado: Entrenador.

Uso: "Que dice el míster que nos toca trabajar este fin de semana".

Por qué nos encanta: Porque suena más elegante que decir "jefe".

5. Camachinas

Significado: Cercos de sudor en las camisas, como los que le salieron a Camacho dando instrucciones a la Selección en el Mundial de Corea. También se utiliza el término "camachos".

Uso: "No encuentro un desodorante con el que no me salgan camachinas".

Por qué nos encanta: Porque le da un toque entrañable al hecho de sudar la camiseta.

6. Maracanazo

Significado: Así se conoce a la victoria de la selección uruguaya en un partido decisivo del Mundial de 1950 frente a Brasil en el estadio Maracaná. Contra todo pronóstico, Uruguay se impuso 2-1. El término se emplea para definir las victorias con todo en contra.

Uso: "El Alcorcón se marcó un maracanazo frente al Real Madrid en la Copa del Rey de 2009".

Por qué nos encanta: Por la sonoridad de la palabra, que añade aún más épica a la victoria.

7. Siempre negatifo

Significado: Sinónimo de "nunca positifo". La expresión, dedicada a un periodista holandés, la acuñó el entrenador Louis van Gaal en 1999 en una rueda de prensa.

Uso: "Siempre tan negatifo... ¡ya verás que sí apruebas el examen!".

Por qué nos encanta: Porque es genial para echar la bronca a esa persona tan pesimista de tu entorno.

8. Estar de dulce

Significado: Se dice de un delantero cuando lo mete todo.

Uso: "Hoy estoy de dulce: he llegado a la parada justo cuando llegaba el bus, me han atendido en el médico antes de mi hora y me he llevado la porra del curro".

Por qué nos encanta: Porque es guay para describir esos días en los que te vienes arriba porque tienes una flor en el culo todo te sale a la primera.

9. Fulanito/a de mi vida

Significado: Amor desmedido por alguien, como el de Camacho por Iniesta tras el gol que dio la victoria a España en el Mundial de Sudáfrica.

Uso: Basta con sustituir Iniesta por el nombre de la persona que quieras.

Por qué nos encanta: Porque según la intensidad con la que se diga puede llegar a expresar más que un 'te quiero'.

10. Hacer la estatua

Significado: Se dice de un portero que se queda totalmente quieto, ya sea por falta de reacción o por interpretar mal la jugada.

Uso: "No me apetece nada, pero hice la estatua cuando me invitaron a su boda y ahora me toca ir"

Por qué nos encanta: Porque le da un toque artístico al hecho de que te dejen fuera de juego... o de que no te apetezca mucho esforzarte en algo.

11. Así se las ponían a Fernando VII

Significado: Se dice que a este rey le gustaba jugar al billar pero era terriblemente malo, así que sus contrincantes se dejaban ganar o le colocaban las bolas de tal manera que tuviera facilísimo meterlas sin que él se diera cuenta. Hay también quien menciona a Felipe II en este refrán. La expresión se aplica a los equipos que no se encuentran ninguna dificultad.

Uso: "Hicimos todo el trabajo y él sólo tuvo que exponerlo... así se las ponían a Fernando VII".

Por qué nos encanta: Porque le da un aire regio al hecho de encontrárselo todo en bandeja de plata.

12. Cantada

Significado: Error del portero al intentar parar o despejar el balón.

Uso: "¡Menuda cantada! Dije que no podía ofrecerme voluntario para trabajar porque me iba de viaje pero colgué una foto en Instagram en la que se veía que estaba en mi casa".

Por qué nos encanta: Porque como un coro de voces exclamando ¡Ohhhhhhh! a tus errores garrafales.

13. Hulio

Significado: Julio, pero pronunciado como lo hizo Joaquín cuando le dijo a Baptista en una entrevista: "No sé ni coger una raqueta, Hulio". El momento ocurrió en 2011 pero el término se ha hecho viral.

Uso: "Estoy que no paro, Hulio", que diría Karius.

Por qué nos encanta: Porque se ha convertido en una alternativa magnífica para decir "tío", "tronco", "colega".

