España-Rusia: Nacho y Asensio, novedades en el once de Hierro

La selección de Fernando Hierro, que se inclina por no hacer grandes cambios, busca el pase a cuartos ante la anfitriona después de una fase de grupos irregular, con empate frente a Portugal y Marruecos y una única victoria, por la mínima frente a Irán.

Enfrente tendrá a una Rusia eficaz al contragolpe y a la carrera que cuenta con futbolistas peligrosos de la talla de Dzyuba, Cheryshev o Golovin, muy entonados en el torneo.

España juega con: De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Asensio, Isco, Silva; y Costa.

