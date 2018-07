Mbappé deja con el culo al aire a Messi y manda un mensaje a Florentino

Francia arrolló en la primera parte hasta que apareció Di María



Francia salió como un avión, o mejor dicho, Mbappé salió como un cohete. El jugador del PSG se pegó la carrera del Mundial para forzar un penalti como una catedral de Marcos Rojo. Griezmann hizo el primero en el 13' de penalti y provocó que Francia viviera cómoda apostada y contragolpeando. Pero Di María encontró el premio a tanto trabajo reventando la portería de Armani con un chutazo espectacular que pondría las tablas en el marcador al descanso, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



Del 'churro' de Mercado al show de Mbappé



A Argentina se le pusieron las cosas muy de cara en una jugada de pura carambola a los tres minutos de la reanudación. Messi disparó mal y la pelota tocó en Mercado para colarse en la portería de Lloris. Argentina estaba por delante en el marcador sin merecerlo y frente a una Francia que seguía defendiendo realmente mal. Pero este Mundial no tiene lógica y cuando parecía muerte, el huracán francés se desató para destrozar a Argentina.



Lucas Hernández y Pavard-menudo golazo del buen lateral del Sttutgart-conectaron para hacer el empate en el 57'. Francia se vino arriba y Mbappé decidió que el partido se había acabado. Cogió una pelota en el área, recortó como una centella con la derecha y marcó el 3-2. Tres minutos más tarde, remató de primeras una contra de manual entre Kanté-Pogba y Giroud. El banquillo francés se volvía loco celebrando el gol con el delantero del PSG. Agüero puso emoció al marcar el 4-3 en el 92' pero a la albiceleste ya no le dio tiempo a forzar la prórroga.



Messi, un partido más, fracasó y, de lo lindo, además. No tocó apenas la pelota, solo apareció en una jugada final que sujetó bien Lloris y se ha marchado por la gatera del Mundial. Mbappé ha demostrado que él es el relevo. Por el momento, se ha cargado a Messi. En cuartos de final, puede tener la oportunidad de enfrentarse a su gran ídolo Cristiano....

