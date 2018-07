Neymar está juegando a dos bandas

El crack carioca tiene dos preocupaciones importantes y es imposible abstraerse de ello. Por un lado, siente la responsabilidad de echarse a sus espaldas a la selección brasileña para intentar ganar el sexto Mundial. La canarinha es una de las favoritas a levantar el título en Rusia, pero Neymar todavía no ha brillado y se le nota cierta ansiedad por hacerlo bien y guiar al combinado de Tite. Eso le pesa y le mantiene algo intranquilo porque ve como otros compañeros como Coutinho o Paulinho están destacando incluso más que él, según recoge Luis García en okdiario.

Pero el Mundial no es su única preocupación. Neymar sigue dándole vueltas a su futuro pese a estar concentrado con Brasil en Rusia. Este verano es muy importante para él. Sigue queriendo marcharse del PSG porque no está a gusto en París. No le gusta la liga francesa y quiere cambiar de aires, pero Al-Khelaifi no está por la labor de dejarlo escapar. El carioca continúa dándole vueltas a la cabeza para intentar encontrar la forma de solucionar su futuro, pero no sabe cómo convencer al jeque para que, al menos, se siente a negociar con el Real Madrid.

Y es que Neymar sigue siendo el objetivo prioritario del club blanco para este mercado de fichajes. Su llegada es más que complicada porque el PSG no tiene ninguna necesidad económica. De hecho, va a depender de que el propio jugador presione y presione al club galo, porque de otro modo será casi imposible. Mientras tanto, el Real Madrid ya le ha hecho llegar que si está en el mercado irá a por él y aguarda con paciencia su turno. El fichaje más importante de la historia del fútbol sigue cociéndose a fuego lento.

