Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid

La situación de Cristiano Ronaldo con Hacienda se complica. Según informa AS, la Agencia Tributaria ha rechazado la última oferta del jugador: 14 millones y declararse culpable de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa. El ministerio público le recuerda que debe asumir el total del fraude, 14,7 millones de euros, más las multas, costas e intereses: cerca de 28 millones de euros en total, según eleconomista.



Así las cosas, Ronaldo mantiene abierto el proceso con Hacienda por haber defraudado, supuestamente, 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. ¿Qué pasaría si no paga? Lo podría hacer antes del 15 de junio, de lo contrario tras el Mundial afrontaría un juicio por vía penal por fraude fiscal. El jugador se arriesgaría a una petición de no menos de ocho años de prisión, aunque no pisaría la cárcel por no tener antecedentes penales.

La prensa deportiva asegura que el jugador pretende que el Real Madrid le cubra como prima de renovación la cantidad que le reclama Hacienda. Sin embargo, el club ya le habría hecho saber que no lo haría por dos razones: por principio ético y para no dar un ejemplo equivocado a los que pudieran venir detrás, ahora, con este panorama, se va de España.

La estrella portuguesa del Real Madrid, dejará este verano el Real Madrid, según ha avanzado en exclusiva el programa 'El Chiringuito' de LaSexta. El Real Madrid ha aceptado la oferta que le ha presentado la Juventus por Cristiano Ronaldo, que tras la final de la Champions League en Kiev ya sabía del interés del equipo italiano. Pese a que unas informaciones apuntaban que Florentino Pérez se mantenía firme y no estaba dispuesto a ceder ante Cristiano Ronaldo, finalmente parece que ha accedido a rebajar su cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros a los 100 millones de euros que ahora ofrece la Juventus, según sport.

Mientras Cristiano Ronaldo se mantiene en silencio sobre su futuro, tanto en Portugal como en Italia se hacen eco del interés de la Juventus por Cristiano Ronaldo y no descartan su salida del club madridista. Cristiano Ronaldo, tras fracasar en el Mundial de Rusia 2018, se encuentra en un momento de crisis y parece que su salida del Real Madrid es una solución.

Sin embargo, Josep Pedrerol, en su editorial en 'Jugones' así lo ha avanzado: "Cristiano se va del Real Madrid. Van a aceptar la oferta de 100 millones de la Juve". En su comentario se ha insistido en que Cristiano Ronaldo no se va por dinero a la Juventus, pero siente que ha cumplido un ciclo en el club madridista y que es el momento del cambio.

