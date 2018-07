La única posibilidad del Real Madrid para fichar a Mbappé

Florentino Pérez lo sabe: la única posibilidad para fichar a Mbappé es vender a una de las actuales estrellas del Real Madrid. Tanto a nivel económico como a nivel deportivo, es imposible para el club blanco hacer frente a un fichaje de tal calibre (lo mismo sucedería en el caso de Neymar) sin antes desprenderse de al menos uno de los miembros de la BBC: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Gareth Bale, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



Se trata de un problema fundamentalmente deportivo

El pasado verano, cuando Mbappé empezaba a deslumbrar en el Mónaco, el Real Madrid trató de fichar al delantero francés. Los blancos pusieron toda la carne en el asador, con una oferta millonaria que superaba ampliamente la cifra que el club pagó en su momento por Cristiano o Bale. Sin embargo, la operación no pudo hacerse porque una de las exigencias del jugador era la titularidad, y no le valía un papel como el que Morata había tenido con Zidane la temporada anterior: quería ser protagonista en las grandes citas.



El Real Madrid decidió que no era el momento de deshacerse de la BBC, después de haber ganado Liga y Champions. Un año más tarde, las cosas han cambiado por completo. No sólo el club blanco se plantea cambios en la parcela ofensiva, los propios jugadores han puesto en duda también su continuidad. Lo hicieron Cristiano y Bale tras ganar la decimotercera hace poco más de un mes. Con Mbappé saliéndose en el Mundial de Rusia, habrá que ver si no es demasiado tarde para conseguir su fichaje. El Madrid ya sabe lo que debe hacer si quiere tener alguna posibilidad...