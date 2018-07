Una pareja rusa que llevaban 14 años casados se divorcian “por culpa” de Messi y Cristiano

El divorcio se diferencia de la separación de hecho en que no dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país, puede tener o no algunos efectos jurídicos; por ejemplo para los casos de Chile esta situación fáctica es una de las causales para solicitar la declaración de divorcio, según wp. Respecto a la separación legal en tanto, ésta sí es reconocida legalmente en diversos ordenamientos jurídicos, teniendo en consecuencia un mayor número de efectos jurídicos que la separación de hecho, aunque a diferencia del divorcio, no pone término al matrimonio. Por otro lado, no se debe confundir con la anulación del matrimonio, que no es más que el declarar que el matrimonio nunca existió, y que no solo se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de algunos países, sino que, además, se encuentra regulado en el derecho canónico con larga data.

En Rusia, el fútbol ha terminado con catorce años de matrimonio. En la ciudad de Cheliábinsk, un hombre llamado Arsén solicitó el divorcio a su mujer, Liudmila, luego de mantener una intensa discusión sobre el jugador argentino Lionel Messi, informa el periódico Argumenty i Fakty, segñun rt.

El pasado martes, el hombre, de 40 años, celebraba la victoria del combinado argentino sobre Nigeria cuando su mujer, de 37 años, comenzó a burlarse de él. Esto fue el colmo para el marido, que aseguró que desde que empezó el Mundial su esposa lo estuvo chinchando diciéndole que "Messi juega mal" y que "no pudo marcar ni de penalti contra Islandia" el pasado 16 de junio, cuando la 'Albiceleste' empató 1-1 con los nórdicos.

Acto seguido, el admirador de 'La Pulga' recogió sus cosas y se fue de casa. "No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis papeles y me fui para siempre", contó Arsén. Al día siguiente, el hombre solicitó de modo oficial el divorcio de su esposa ante el registro civil. Ambos se conocieron en un bar durante el Mundial 2002, organizado conjuntamente por Corea del Sur y Japón.

El pasado sábado, Argentina quedó eliminada en octavos de final frente a Francia, que se impuso por 4-3.

