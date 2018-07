El uruguayo Cavani es baja casi segura para los cuartos de final ante Francia

Golpe muy duro para Uruguay. El delantero uruguayo Edinson Cavani no jugará este 6 de julio de 2018 los cuartos del Mundial 2018 ante Francia. Tras no entrenarse junto al resto de sus compañeros en la sesión del miércoles, el charrúa está descartado del once titular y la única duda que hay es saber si estará en el banquillo ante una última urgencia o irá directamente a la grada.

Cavani está intentando recuperarse del edema en el gemelo interno que se produjo en su pierna izquierda durante el partido de octavos ante Portugal. El que fue la gran estrella de su selección anotando los dos goles de los sudamericanos en octavos no podrá liderar el ataque junto a Luis Suárez.

En su sustitución estará Cristhian Stuani. El delantero del Girona ya ha sido de la partida en otras ocasiones y pese a no tener las cualidades del '21' tratará de tapar los peligros de Francia en la salida del balón.

La gran esperanza de Cavani ahora está en ver cómo su equipo se clasifica y puede forzar para jugar las semifinales y devolver a su país a la gran cita de un Mundial. En 2010 el 'matador' ya estuvo presente cuando su país se metió entre los cuatro mejores del mundo, pero no logró dar el pase a la final.

Esta vez no depende de él llegar a semifinales, pero en caso de que Uruguay se clasifique, Cavani forzará para seguir aumentando su cuenta goleadora que ahora mismo está en tres tantos.