Los 'diablos rojos' dejan a Brasil fuera del Mundial

Festival de contras belgas en la primera parte



Brasil pudo adelantarse con un gol de Thiago Silva a la salida de un córner pero Bélgica dio una lección de contragolpe a la altura del mejor Real Madrid de José Mourinho. Lukaku armaba, De Bruyne iniciaba, Hazard ejecutaba y el propio jugador del Manchester City aniquilaba. Los de Roberto Martínez se adelantaron con fortuna tras un gol de Fernandinho en propia meta y 'mataron' gracias a un golazo de Kevin De Bruyne a los 31 minutos. El sistema defensivo funcionó a la perfección y Brasil apenas pudo crear peligro en los primeros 45 minutos, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



Brasil salió a arrasar en la segunda parte



Con la entrada de Douglas Costa por Willian-parece mentira que el juventino no haya jugado más en este Mundial-. Brasil ha realizado una segunda parte para el recuerdo que no ha tenido premio. Marcelo llegó cuarenta veces, Neymar apareció por todas partes, Coutinho se multiplicó aunque falló un gol cantado y la entrada de Renato Augusto le dió a la 'canarinha' la llegada que le estaba faltando. A los 75', Augusto marcaba el 1-2 y daba esperanzas a los brasileños.



Un último cuarto de hora de infarto



Brasil atacaba sin cesar; Augusto fallaba un gol cantado a los 80 minutos, Coutinho la tiraba fuera después de un jugador de Neymar dos minutos después y Bélgica no sabía qué hacer para parar la avalancha brasileña. Solamente se podía agarrar a un Eden Hazard sublime que, cada vez que agarraba la pelota, sacaba petróleo guardándola, encarando y volviendo loco a los zagueros.



La mano salvadora de Courtois



El futurible portero del Real Madrid se sigue ganando que Florentino Pérez apueste fuerte por su llegada. Thibaut estuvo muy seguro todo el partido pero fue directamente decisivo para volar y sacar una mano prodigiosa a disparo de Neymar desde la frontal. Fue en el 93'. Ahí se acabó el partido y Bélgica hizo historia eliminando a Brasil...

