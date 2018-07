Así consuela su novia a Neymar tras ser eliminado del Mundial

La derrota por 1-2 frente a Bélgica supuso el fin de Brasil y de Neymar en Rusia. El carioca ha recibido críticas, pero su novia, la modelo Bruna Marquezine, ha querido consolarle con un mensaje que emitió a través de las redes sociales.

“Las cosas no salieron como queríamos. Sé aún más fuerte y sigue con la cabeza arriba. Ten aún más corazón para enfrentar lo que está por venir. Y sobre todo, no te desanimes y no tengas miedo porque eres muy honrado y bendecido por el honor y la gloria de Dios”, decía el extenso mensaje de la actriz a su pareja Neymar.

“Sólo él conoce tu lucha diaria y tu dolor, y sólo él podrá confortar verdaderamente tu corazón. Aún así, cuenta con tus amigos y familiares”, continuaba el cariñoso mensaje escrito por Bruna Marquezine. “¡Estoy muy orgullosa de ti! Estoy orgullosa del deportista admirable que eres, de tu dedicación y perseverancia, de tu crecimiento individual y de tu compromiso y entrega al equipo”, añadió.

“Estate orgulloso también y se agradecido por esta oportunidad, por todos los aprendizajes y por el don que Dios te dio. ¡Felicitaciones para todo el equipo! ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Eres grande, eso es indiscutible! Te amo. Con amor, de tu mayor fan”, finalizó Bruna Marquezine. Neymar quiso responderle a la publicación en Instagram: “Gracias, mi amor. Te amo”.