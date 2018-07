Esta será la semana 'Cristiano' para el Real Madrid y la Juve

En el Madrid insisten: "no se marchará por 100 millones de euros". El club mantiene que sigue manteniendo la cláusula de 1000 millones de euros. Si la Juventus no aumenta la oferta, el de Madeira no saldrá de Concha Espina y tendrá que esperar a que otro club venga, a lo largo del verano, con una oferta mayor que logre convencer al Real Madrid. En todo caso, en el seno del campeón de Europa confían en convencer al mejor jugador del mundo, según recoge Miguel Ángel Díaz en defensacentral.



Si Cristiano continúa, las urgencias por reforzar la plantilla en ataque serían mínimas; Lopetegui y Florentino buscarían otro delantero de perfil 'medio' para completar la punta del ataque y se intentaría que siguieran tanto Gareth Bale como Karim Benzema. El vasco tiene una conversación pendiente con el galés para explicarle que será un hombre muy importante en el futuro del mejor club del mundo. Benzema, pese a los rumores, tiene muy claro que no se moverá del Santiago Bernabéu.



Pero si Ronaldo hace las maletas, el Madrid tendrá que buscar planes alternativos para cubrir una baja que sería histórica y muy dañina en todos los sentidos. No valdría solamente con la llegada de Neymar o Mbappé; el club estaría obligado a buscar otro delantero que asegure una media de 35-40 goles por temporada. Lopetegui ni lo contempla, sigue contando con Cristiano pero, por si acaso, en las oficinas blancas quieren dejar cerrado cuánto antes el asunto ¿se quedará o se marchará? ¡Esa es la cuestión!

